Os testes da pré-época 2018 de Moto2 que decorreram nesta semana em Jerez terminaram nesta quarta-feira e Miguel Oliveira ficou com o sexto tempo no combinado dos três dias.

O piloto português da KTM Ajo fez o seu melhor registo neste último dia com o tempo de 1min41.982s ficando a mais de um segundo de Álex Márquez, o piloto mais rápido de todos batendo o dominador dos doisdias anteriores, Francesco Bagnaia.

O terceiro melhor tempo combinado ficou com Brad Binder, o companheiro de Miguel Oliveira na KTM Ajo. O piloto português aguarda agora pela segunda passagem por Jerez antes e começar o campeonato para melhorar o que ainda falta.

“Hoje foi um dia produtivo em que mostrámos uma vez mais o nosso ótimo ritmo. Trabalhámos também com uma volta rápida em mente, ‘brincando’ com a configuração da moto, mas no final não encontrámos a solução perfeita para obter mais aderência à saída das curvas. Tivemos três dias muito positivos, com um excelente ritmo, embora não tenhamos sido capazes de repetir o tempo por volta que conseguimos aqui em novembro. Mas ainda temos espaço para melhorias antes do novo teste aqui em março."