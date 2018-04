Miguel Oliveira arrancou de forma imparável para o GP das Américas de Moto2 realizando o melhor tempo da primeira sessão de Treinos Livres que arrancaram nesta sexta-feira e dominando estes TL1 sem contestação.

O piloto português começou a mostrar a sua «lei» no Circuito das Américas desde cedo saindo para a pista para assumir o comando da folha de tempos. Joan Mir e Álex Márquez também passaram pelo primeiro lugar da tabela, a seguir, mas Oliveira tratou de recolocar-se na liderança à sua segunda presença em pista.

Se dúvidas houvesse sobre o andamento inicial destes TL1, o piloto almadense saiu uma terceira vez para a pista para melhorar ainda o seu tempo para os 2m12.104. Márquez também voltou a rodar, mas o espanhol não superou o tempo do português ficando a 41 centésimos numa sessão em que Francesco Bagnaia sofreu uma aparatosa queda.

