A Morgan Motor Company revelou o seu modelo de estrada mais radical até à data, o Aero GT no Salão de Genebra. Ora, a marca britânica comunicou esta quarta-feira que a primeira edição já saiu da linha de produção, destinada à Revolutions Morgan na Escócia. A cor escolhida é o tom Miami Blue.

Se o modelo captou a sua atenção, infelizmente não temos boas notícias. É que a Morgan produzirá apenas oito das variantes especiais Aero GT - todos os veículos construídos individualmente e personalizados de acordo com as especificações do cliente- e todos eles terão o destino traçado.

O número de unidades não vem ao acaso, pois o Aero GT representa o fim da produção do Aero 8. Ou seja, quem possuir este modelo terá consigo uma parte muito significativa da história da Morgan.

Alimentado pelo mesmo motor BMW N62 V8 367 cv usado no Aero 8, o Aero GT vai dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 170 km/h. Cada Aero GT será construído com a última suspensão ajustável da Morgan e vem com transmissão manual.