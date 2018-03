Versatilidade é a palavra-chave da última versão do Dacia Lodgy, já disponível no mercado português. O monovolume apresenta-se com uma nova modularidade na terceira fila de bancos, com qualquer um dos dois assentos da última fila a poder ser removido de forma independente. Ou seja, em função da conveniência do momento poderá ter um Dacia Lodgy de 5, 6 ou 7 lugares.

Outra opção de modularidade passa apenas pelo rebatimento de um ou mesmo dos dois bancos da terceira fila (como, de resto, é também possível fazer com a segunda fila) sem a sua remoção, com vantagens no ganho de volumetria da bagageira, mas deixando em aberto a possibilidade de utilização destes bancos mais tarde, durante a viagem, em caso de necessidade.

Com uma plataforma de acesso à bagageira de altura reduzida e com um volume de carga imbatível, que, na configuração de apenas dois lugares, chega aos 2617 cm3, enquanto com os sete lugares “ativos” ainda tem para oferecer 207 cm3, o Lodgy é a escolha ideal para famílias numerosas e que precisam de soluções de espaço adaptadas às suas necessidades, sem terem que escolher entre habitabilidade e capacidade de carga.

Dependendo da versão, é ainda possível encontrar inúmeras soluções de pequenos espaços de arrumação no habitáculo que, preenchidas, podem chegar aos 30 litros.

Disponível com as motorizações a gasolina TCe 115, diesel dCi 110 e bi-fuel SCe 100 Bi-Fuel (gasolina/GPL), e com preços que se iniciam nos 13.950 €, o Lodgy é, sem qualquer dúvida, a proposta com melhor relação habitabilidade/espaço/preço/equipamento do mercado.

