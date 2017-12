A MINI anunciou um novo serviço que permitirá aos seus clientes personalizar os carros de forma tão exclusiva ao ponto de poderem inscrever o próprio nome no seu veículo.

O serviço MINI Yours Customised permitirá aos donos dos MINI dotá-los de vários componentes personalizados que vão até à projeção do nome no chão por meio de Luzes LED.

Esta personalização será iniciada numa loja online onde o cliente pode desenhar ele mesmo os seus componentes em exclusivo, que ganharão forma através de técnicas de produção como a impressão 3D ou a gravação a laser.

A MINI promete entregas “em poucas semanas” para que os próprios clientes possam eles mesmo instalar os novos componentes personalizados no carro se não quiser ir a um concessionário.

O Mini Yours Customised estará ao serviço dos clientes do Reino Unido já a partir de 2018.