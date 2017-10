Miguel Oliveira (KTM) segue imparável no Moto2. Depois do GP da Austrália, o piloto português voltou a mostrar as garras em Sepang.

Oliveira partiu na segunda posição, superou Franco Morbidelli (Kalex) logo no arranque e conseguiu manter grande vantagem durante toda a corrida.

Morbidelli que se sagrou campeão Moto2 ainda antes de entrar no circuito. O candidato ao título e segundo classificado no mundial Moto2, Thomas Luthi (Kalex), foi impedido de correr no GP da Malásia. O piloto fraturou o tornozelo esquerdo, fruto da queda sofrida durante a qualificação.

Ora, como a diferença entre o suíço e Morbidelli era de 29 pontos e com apenas uma ronda por disputar (Valência), o italiano sagrou-se campeão no início do dia.

Ainda assim, a KTM foi rainha na Malásia ao conseguir a dobradinha. Morbidelli seguia em segundo atrás de Miguel Oliveira, quando a quatro voltas para o fim, foi ultrapassado por Brad Binder.

Classificação Top-5

1. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 40m 28.955s

2. Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo (KTM) 40m 31.342s

3. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 40m 35.833s

4. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 40m 50.729s

5. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 40m 51.041s