Miguel Oliveira não conseguiu melhor do que a primeira posição da segunda linha da grelha de partida para o GP do Qatar de Moto2, que abre a temporada neste domingo.

Álex Márquez conseguiu a primeira pole-position da época sendo sucedido na primeira linha da grelha por Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia.

O piloto português chegou a estar com a «pole» provisória e esteve sempre na luta por uma posição na primeira linha. Mas não só o espanhol mostrou que, neste fim de semana, tem sido o mais forte, como o cair da bandeira de xadrez na Qualificação deste sábado foi ainda mais ingrato para o homem da KTM Ajo.

Márquez já impunha a sua lei quando nos últimos minutos da sessão, o espanhol, Oliveira e Bagnaia pareciam ter reservado as derradeiras voltas ao Circuito de Losail para os tira-teimas finais.

A fava coube mesmo ao português, pois, ao cair do pano, Oliveira viu-se arredado até do último posto da primeira fila com Lorenzo Baldassarri a acelerar para o segundo lugar da grelha e deixando o piloto da KT Ajo no quarto lugar à partida – fechando o quarteto separado por menos de seis décimos.

