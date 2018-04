Miguel Oliveira fez neste sábado o terceiro melhor tempo na terceira sessão de Treinos Livres para o GP da Argentina que antecede a Qualificação desta tarde.

Remy Gardner foi o piloto mais rápido dos TL3 marcados pela pista molhada pela chuva que tem marcado o dia em Termas de Rio Hondo. Lorenzo Baldassarri ficou a apenas 7 centésimos de segundo do australiano, enquanto o piloto português ficou a 4 décimos de Gardner.

A pista molhada tornou esta sessão bastante mais lenta do que as de sexta-feira com os tempos a piorarem na ordem dos 13 segundos...

Aqui ficam os registos combinados dos pilotos com os tempos deste sábado e os melhores registos da véspera:

