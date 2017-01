Alguns patrocinadores estão as rescindir os contratos que mantinham com o antigo piloto de Fórmula 1, por agora não conseguirem obter retorno com a imagem de Schumacher.

Segundo escreve o diário ‘Marca’, mais duas marcas retiraram o apoio ao antigo piloto de Fórmula 1. Trata-se da marca de relógios Audemars Piguet, que inclusivamente retirou do catálogo uma linha de relógios em homenagem ao antigo piloto, e o fabricante de portas Hormann.

«Situação de Schumacher é muito triste»

As duas marcas juntam-se a uma longa lista de patrocinadores que abandonaram Schumacher desde que o alemão sofreu o acidente de esqui, que o atirou para uma cama. Jet Set, Navyboot, Rosbacher e Erlinyou são algumas delas, enquanto que outras renegociaram o contrato.

Fiel à família Schumacher continua a ser a “Deutsche Vermongensberatung”, que também apoia a ascensão do filho Mick, que em 2017 vai correr na F3, rumo à Fórmula 1.

O alemão tem ainda parcerias com seis marcas (DVAG, Mercedes-Benz, CS Ranch, Rosbacher, Schuberth, Mercedes AMG Petronas), essenciais para que a família consiga suportar os elevados custos do seu tratamento, cujo total estima-se que tenha já ultrapassado os 20 milhões de euros.

Recorde-se que a recuperação do heptacampeão de Fórmula 1 tem estado envolta num segredo praticamente absoluto e a família garante que assim vai continuar. Não são conhecidos quaisquer pormenores sobre o estado clínico do alemão, sabendo-se apenas que recupera em casa, na Suíça, com a ajuda de uma extensa equipa médica.