Está-se a meio do inverno e a MG também chegou ainda a tempo de dar os seus conselhos para o inverno dos condutores.

A Jeep já o fez para a condução na neve, a Windrush fê-lo para quem vai deixar o carro parado durante algum tempo.

A MG não se esquece dos cuidados básicos a ter com o carro na estação mais fria, como verificar a pressão dos pneus, a bateria, os níveis do óleo e do óleo dos travões ou como estão as escovas dos limpa para-brisas.

Mas a marca britânica destaca que muitos acidentes ou imprevistos acontecem independentemente dos cuidados prévios que se tem e devido às condições da estrada nesta altura do ano.

Assim, a propósito da capacidade de 448 litros da mala do ZS, a MG aconselha uma série de material essencial que os condutores devem sempre que possível no carro:

1. telemóvel e carregador portátil;

2. triângulo sinalizador de perigo;

3. colete refletor;

4. pá;

5. lanterna;

6. roupas quentes e cobertor;

7. galochas;

8. estojo de primeiros socorros;

9. cabos de bateria;

10. comida e bebida.