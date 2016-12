O primeiro carro de estado que Vladimir Putin utilizou como presidente da Rússia, quando foi eleito pela primeira vez para o cargo, em 1999, está à venda num leilão cuja licitação base é de 1,3 milhões de euros.

O Mercedes-Benz S600 Pullman é anunciado pela alemã «Mobile» como tendo 25.000 km, além de ter pertencido à frota utilizada pelo atual presidente russo. O motor V12 a gasolina de 6.0 litros e com 394 cv do modelo de 1995 já está ultrapassado. E nem o facto de ter uma blindagem com altos níveis de resistência parece justificar um valor tão alto.

Mas o facto de ter transportado quem já transportou torna este S600 tão exclusivo como o seu preço.