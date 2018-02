A Mercedes apresentou o novo Classe A, que chega maior e cujo luxo interior que anuncia culmina na plataforma «inteligente» MBUX – Mercedes-Benz User Experience – associando outras funções do segmento de luxo.

O design purista que acentua as superfícies do chassi do novo Série A é o “próximo passo na filosofia de design da Mercedes-Benz”, designada «Pureza Sensual». O exterior quer significar “caracter desportivo, dinamismo e emoção”, com um capot mais baixo do que os antecessores, as jantes aumentando de 16 para 19 polegadas, ou o para-choques traseiro de duas secções.

No interior “completamente redefinido” destaca-se o painel de controlos com dois ecrãs cujas opções de variação do tamanho (de cada um isoladamente) vão das sete às 10,25 polegadas.

O novo Classe A é o primeiro Mercedes a apresentar o novo sistema MBUX introduzindo a conectividade «Mercedes me». “O MBUX pode ser individualizado e adapta-se ao utilizador. Cria uma relação emocional entre o carro, o condutor e os passageiros.”

No “grande ecrã” de alta resolução de «touch screen» controla-se sistema de media e a navegação pode ser controlada por reconhecimento de voz que é ativado pelo código «Hey Mercedes».

O MBUX comporta uma “tríade” de controlos no «touch screen», no «touchpad» na consola central e nos comandos no volante dispondo de gráficos com resolução 3D calculados em tempo real.

Os responsáveis da Mercedes falam de uma 2experiência completamente nova” que “combina operações intuitivas e naturais com software inteligente”.

A nova plataforma assiste na condução, como na navegação, permitindo, por outro lado, a conectividade à distância com o veículo, como se por exemplo o carro for rebocado ou sofrer um impacto num parque de estacionamento.

Os sistemas de assistência à condução com funções adotadas do Classe S tornam-no o primeiro Classe A a rodar “semiautónomo em certas situações”: o sistema de radar e câmaras permite “ver até 500 metros à frente”. A navegação faz a leitura de várias situações e a ajuda ao concutor está no ajustamento de funções, como a redução da velocidade na proximidade de bermas.

O sistema de travagem Pre-Safe Plus de reconhecimento de colisão assiste na iminência de um embate no veículo da frente, em andamento ou parado, e também com peões.

O novo Classe A cem com uma distância maior entre eixos e também a capacidade da mala é aumentada. Os bancos aquecidos surgem pela primeira vez neste modelo que chega com três versões – duas a gasolina e uma diesel: o A 200 de 1.4 litros com 163 cv, o A 250 de 2.0 litros com 224 cv e o A 180 d de 1.5 litros com 116 cv de potência.