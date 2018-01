A Mercedes apresentou o novo Classe G no Salão de Detroit mostrando finalmente de forma oficial o renovado aspeto exterior do seu mais antigo modelo de série.

Com as maiores novidades já reveladas a nível do interior mais espaçoso e luxuoso, o novo Classe G introduz também uma nova suspensão os modos de condução Dynamic Select e o “G-Mode”, uma sistema inteligente de condução «off-road» em baixa rotação.

A motorização do novo G 500 consiste num 4.0 litros V8 a gasolina com 422 cv de potência e um binário máximo de 610 Nm.