Grande no tamanho, enorme…no preço. O primeiro “jipe” da Maybach, a divisão de luxo da Mercedes-Benz, vai custar 850 mil euros (valor antes de impostos) e exigirá carta de pesados. Apenas 99 unidades do Mercedes-Maybach G650 Landaulet serão produzidas.

A verdade é que as suas caraterísticas impressionam. Esta edição, que deverá representar a despedida do Classe G (W463) atual, combina uma carroçaria estilo limousine de quatro portas com uma capota de lona retráctil na zona dos passageiros.

Tem 5,35 metros de comprimento, 2,24 metros de altura e pesa algo como 3.350 kg, o que equivale a dizer que o "peso bruto" é superior a 3.500 kg. Logo, é necessária carta de condução de pesados para quem quiser, e tiver oportunidade de o conduzir.

Utiliza um motor V12 de 6.0 litros biturbo capaz de debitar 630cv e 1.000 Nm de binário, valores impressionantes para um modelo de dimensões avantajadas. A acompanhar os números, o consumo médio anunciado é de 17 litros aos 100 km e o CO2 é de 397 g/km.

Pensado para todo o tipo de terrenos, este Classe G dispõe de diferenciais bloqueáveis a 100 por cento bem como caixa de transferência específica para utilização fora do asfalto. A altura ao solo é cerca de meio metro (450mm), enquanto o conjunto de pneus tem medida 325/55 R22.

Não menos impressionante é o luxo nos lugares traseiros, onde se encontram os mesmos bancos traseiros encontrados no Classe S com sistema de massagens, entre outras pequenas mordomias como o porta copos aquecido ou os ecrãs táteis.

As primeiras entregas estão marcadas para o próximo outono.

Veja ainda:

Salão de Genebra abriu as portas: as primeiras imagens

Salão de Genebra: o clube dos 3 segundos