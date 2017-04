Os SUV GLC da Mercedes-Benz já têm “assinatura” AMG 63. O GLC 63 4Matic+ e o GLC 63 4Matic+ Coupé estarão disponíveis para encomenda a partir de junho. As primeiras unidades chegam em setembro.

A mecânica é a mesma do C 63 e do exuberante AMG GT, ou seja, um motor V8 4.0 biturbo com opções de 476 e 510 cv (para a versão S). A caixa automática de nove velocidades AMG Speedshift MCT está associada ao sistema de tração integral 4Matic+, com distribuição variável de binário.

Na versão de 476cv, estes concorrentes do Porsche Macan Turbo anunciam uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos, que sobe aos 4 segundos no GLC Coupé.

No mais “espigado” GLC 63 S, de 510cv, os tempos descem para 3,8 e 3,9 segundos, respetivamente. A velocidade máxima está sempre limitada eletronicamente a 250 km/h.

Por fora, estas versões AMG distinguem-se pela grelha AMG “Panamericana” estreada no AMG GT R e que vai fazer parte de todos os modelos AMG mais poderosos. Assim, fica feita a distinção entre os “normais” GLC e até para os GLC 43 e GLC 43 Coupe, ambos transformados pela AMG, mas com menor poder de fogo.

Nota ainda para o pacote aerodinâmico AMG com componentes em fibra de carbono ou as jantes de liga leve de 20 ou 21 polegadas, dependendo da versão, 476 ou 510cv. Por dentro, destaque para a personalização AMG com acabamentos em combinação preto/vermelho e branco/preto.

Como habitualmente, a Mercedes-AMG irá lançar uma “Edition 1” que terá uma combinação única de equipamento e as jantes de 21 polegadas, além de aplicações em fibra de carbono e um volante diferente.