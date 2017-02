A primeira pick-up da Mercedes-Benz só vai ser lançada em 2018, mas já está a dar muito que falar. Pelas melhores razões: no Reino Unido “uma procura precoce fenomenal” levou a marca a aceitar desde já reservas para o modelo que deverá chamar-se Classe X.

Para o efeito foi criado um site específico, onde os interessados em serem os primeiros proprietários da pick-up podem fazer a sua reserva, mediante o pagamento de 1.000 libras (1.162 euros).

Caso desistam, até porque o modelo ainda não foi apresentado na sua versão definitiva, ou seja, de produção (foi apresentado apenas como protótipo), e os preços ainda não foram sequer definidos, a Mercedes garante a restituição integral da verba ao cliente desistente.

“Muitos clientes com quem falamos têm um forte desejo de estar entre os primeiros a ter a nova Classe X, o que é incrível considerando que ela não foi revelada ainda”, comentou o diretor geral da Mercedes-Benz UK Ltd, Steve Bridge.

O Classe X (nome ainda não confirmado na versão de produção) tem por base a plataforma da Nissan Navara, que também serve a Renault Alaskan, e será produzida na fábrica da Nissan em Barcelona, Espanha.

Sobre a mecânica, a Mercedes-Benz não adiantou detalhes. Apenas que terá um leque de motores diversificado, adiantando que a versão de topo contará com um motor V6 Diesel e tração às quatro rodas. As versões de acesso estarão disponíveis com tração traseira.