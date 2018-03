A McLaren não pára de surpreender. Depois de revelar uma “frota” de edições exclusiva no Salão de Genebra, a marca de Woking levanta o véu do próximo grande projeto: o "BP23" Hyper-GT, o novo hiperdesportivo da McLaren que promete acelerações estrondosas.

Segundo a marca britânica, o novo carro pode atingir a marca dos 400 km/h de velocidade máxima. Mais exatamente 391 km/h, ultrapassando assim o registo do lendário McLaren F1 de 1990.

Para chegar ao extremo, o McLaren “mais rápido da história da marca” conta com um motor V8 de 4 litros, biturbo híbrido, cuja potência ainda é desconhecida.

Alma desportiva com ares de monolugar

Com o nome de código BP23, o hiperdesportivo terá um design único e repleto de fibra de carbono. O volante terá posição central, contudo será possível transportar dois passageiros. Mais detalhes sobre as dimensões serão divulgados em breve.

Embora não tenha visto ainda a luz do dia, este membro exclusivo da Ultimate Series, viu as suas 106 unidades serem vendidas como pãezinhos quentes. A lista de clientes promete ser interessante, já que o modelo custa qualquer coisa como 2 milhões de euros, mais impostos.

A produção deve começar no final do próximo ano, com cada BP23 personalizado ao gosto de cada proprietário pela McLaren Special Operations (MSO).