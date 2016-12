Esta é uma daquelas notícias que deixa no ar a interrogação: qual a probabilidade de algo deste género acontecer? Mesmo que roce o zero, a verdade é que não pode ser zero, porque aconteceu.

Foi em Nova Iorque, aliou alguma (muita) sorte e enorme conhecimento das estradas da “Big Apple”.

Noah Forman, que realiza serviços de car-sharing em Manhattan, Nova Iorque, conseguiu apanhar um total de 240 sinais verdes em Nova Iorque. A proeza aconteceu pelas 3 horas da madrugada.

O vídeo, registado a 6 de dezembro pelo utilizador do Vimeo de nome Shawn Swetsky, serve de prova para este feito notável tendo em conta que se trata de uma grande metrópole.

“De vez em quando sinto-me com sorte e tento, mas esta noite consegui desde o início e posso dizer que correu bem”, comentou Forman sobre a sua proeza.

Veja como foi: