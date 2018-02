A Lotus entra nas celebrações do 70.ª aniversário a anunciar a fase final de produção do 3-Eleven 430. Este será o Lotus de estrada mais rápido de sempre batendo o Exige Cup 430 e o anterior 3-Eleven.

Várias são as razões para este estatuto. O chassis de alumínio, o corpo em fibra de carbono, a redefinição aerodinâmica (em relação ao antecessor) aumentando a pressão aerodinâmica juntam-se à evolução no motor de 3.5 litros V6 com 430 cv e 440 Nn de binário.

O peso do 3-Eleven 430 é de 920 kg (numa relação de 467 cv por tonelada) e esta bala com caixa manual de seis velocidades consegue a marca de 3.2s dos 0 aos 100 km/h atingindo uma velocidade máxima de 290 km/h.

Revelado em Goodwood em 2015, este novo modelo traz consigo a nomenclatura «Eleven» dos Lotus que unem a pista à estrada com o cokpit aberto (e barras de proteção nos dois lugares).

“Quando o revelámos pela primeira vez, o Lotus 3-Eleven simbolizou uma nova geração de carros desportivos. Alterou a perceção do que era possível a este preço e hoje o novo 3-Eleven 430 muda o ponto de referência para se manter a última arma em condução de estrada e trabalho de pista.”, afirma o CEO do Grupo Lotus, Jean-Marc Gales.

Serão feitos 20 exemplares para todo o mundo com um preço a rondar os 130 mil euros.