A Porsche abriu um stand ocasional (no conceito «pop-up store») nos Alpes franceses a 2.300 metros de altitude para que os turistas possam desfrutar de uma vista especial quando subirem às alturas.

A marca alemã tem por hábito promover modelos com o Macan, Panamera Sport Turismo ou Cayenne nas estradas dos Alpes e, neste ano, alagou a oferta a experiências de descida ou percursos de obstáculos para testar as capacidades dos carros no Val d’Isère.

E elevou ainda mais o conceito construindo “a loja «pop-up» mais alta do mundo” colocando um Cayenne dentro de uma cúpula de cistal em Méribel num operação de logística que envolveu o transporte por helicóptero ou por veículos próprios para a neve.

Até meados de abril, a estrutura co três toneladas envolvendo o Cayenne vai convidar os clientes Porsche a fazerem «test drives» num cenário de encher a vista com temperaturas a rondar os 25 graus negativos.