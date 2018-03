Lara Croft não alinha com um carro qualquer. A heroína do filme "Tomb Raider" alinha nas suas aventuras ao volante do Volvo XC40 vencedor do “Carro do Ano Europeu”.

Nada melhor que o SUV compacto de uma marca sueca para um filme cuja personagem principal é interpretada por uma atriz sueca, Alicia Vikander, vencedora do prestigiado Óscar de Melhor Atriz Secundária em 2017 pelo seu papel no filme “A Rapariga Dinamarquesa”.