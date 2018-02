Incurável romântico, segundo é relatado, o dono deste 570S Spider não deixou nada ao acaso para o Dia dos Namorados que se assinala nesta quarta-feira e tratou de conseguir o McLaren ideal para cruzar o dia de São Valentim em carro de gala.

Por fora, o descapotável de Woking é pintado a encarnado «Vermelhão» (traduzido de forma grosseira do inglês «Vermellion») com a cor a entrar pelo carro dentro e a dividir-se com o preto no interior rico em pele e em fibra de carbono e cheio de pormenores do McLaren Special Operations.

Para as emoções do Dia dos Namorados, o 570S Spider dispõe do 3.8 litros V8 biturbo acelerando dos 0 aos 100 km/h em 3.2 segundos e dos 0 aso 200 km/h em 9.6 segundos.

Com o tecto aberto, a velocidade máxima é de 315 km/h. Se este tal incurável romântico ainda quiser acelerar mais no Dia de São Valentim, o tecto fecha em 15 segundos (possível em andamento até aos 40 km/h) para atingir a sua velocidade de ponta aos 328 km/h.