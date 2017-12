A 25.ª temporada do programa «Top Gear» da «BBC» com exibição prevista para 2018 foi agora lançada com um vídeo teaser em que a principal estrela é Ken Block.

O piloto norte-americano famoso pelas proezas dos seus próprios «Gymkhana» aparece com um buggy com sirenes e luzes a piscar e a perseguir, como um agente da autoridade, os apresentadores do programa.

Block vai atrás de Matt LeBlanc, Chris Harris, e Rory Reid, que estão aos volantes, respetivamente, de um Ford Mustang GT350R, de um Jaguar F-Type SVR e de um McLaren 570 GT.

Após as perseguições, adivinhe quem apanha a multa...