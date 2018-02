A Volvo registou recentemente a patente XC50, o que significa que um modelo entre o XC40 e o XC60 estará para chegar.

Será este um novo SUV da marca sueca, agora coupé?

“Nós cobrimos 98 por cento dos segmentos, por isso, é mais provável que aprofundemos do que façamos uma expansão”, afirmou o vice-presidente da marca para a Europa, Médio Oriente e África.

Confrontado com a hipótese de essas palavras significarem a opção por um SUV coupé para concorrer com adversários com o BMW X4 ou o Mercedes GLC Coupé, Lex Kerssemakers respondeu assim ao «Auto Express»: “Potencialmente, mas não no curto prazo.”

A explicação estará na prioridade da Volvo em eletrificar todos os modelos em 2019, data a partir da qual um novo SUV Coupé poderá entrar nas contas – eventualmente, com a designação XC50...