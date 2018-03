A Seat revelou que vai lançar um novo modelo a cada seis meses até 2020, ano em que surgirá também o primeiro carro elétrico da marca.

A revelação foi feita pelo presidente da Seat, Luca de Meo, na apresentação dos resultados anuais da marca – que neste exercício registaram recordes, como já tinha sido anunciado pela Volkswagen.

Nesta ano de 2018 serão lançados os SUV Tarraco e Cupra Ateca. Em 2019 será vez do Leon, com duas varuantes: o modelo de 5 portas e um “ST versão tamanho familiar”.

2020 marcará o lançamento do primeiros Seat totalmente elétrico com base na plataforma MEB da VW prometendo uma autonomia de 500 km. Nesse ano chegará também o primeiro CUV (Crossover Utility Vehicle) da marca bem como a nova geração do Leon em versão híbrida.

