A Lamborghini apresentou neste fim de semana o novo Aventador S Roadster ao mercado asiático. E fê-lo com pompa em Tóquio e uma circunstância especial: com o anúncio de cinco unidades exclusivas para o mercado japonês.

Para assinalar o 50.º aniversário da casa de Sant’Agata Bolognese no país do sol nascente (desde a importação do 400 GT), foi criada uma série especial do Aventador S Roadster apresentado mundialmente no Salão de Frankfurt.

Lamborghini Aventador S Roadster 50.º Aniversário Japão é o nome completo de cada uma de cinco unidades únicas e exclusivas ao mercado nipónico. São únicas literalmente, pois, partilham o mesmo nome, mas cada um destes cinco 6.5 litros V12 naturalmente aspirado com 740 cv de potência é diferente de qualquer outro.

Cada um deles tem a cor e os acabamentos relacionados com os cinco elementos naturais da cultura japonesa: água, terra, fogo, ar e céu. A versão apresentada no dia Lamborghini 2017 em Tóquio foi este de cor azul da água – que pode ver na galeria de imagens.

A Lamborghini reconhece que “o Japão tornou-se o segundo mercado mais importante a nível mundial” para a marca italiana, que espera ainda ver crescer com a chegada do Super SUV Urus.

O prémio para esta dedicação foram estes cinco exclusivos que mereceram horas e horas de trabalho do departamento Ad Personam da Lamborghini. A marca não divulgou os preços destas edições especiais. Mas, neste caso, não é só o dinheiro que chegará para ter um deles.

Para o comum dos condutores que quiser acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3 segundos até uma velocidade máxima de 350 km/h aos comandos de um touro a céu aberto, já se sabe que o preço base para o Aventador S Roadster como o que foi apresentado em Franfurt é de 313 mil euros (antes de impostos).