A modelo do Instagram Daria Radionova recebeu como presente de Natal a cobertura do seu Lamborghini Huracán com 1,3 milhões de cristais Swarovski.

Este é um antes:

E este é um depois:

These cheeky eyes..... 🖤❤️ Uma publicação partilhada por Daria Radionova (@dradionova) a 26 de Dez, 2017 às 5:53 PST

A russa de 23 anos não só partilhou nas redes sociais várias imagens do «novo look» milionário do seu Huracán, como foi desfrutar deste supercarro nas ruas de Londres.

Radionova não diz se o que fez mais sensação foi o barulho do motor V10 do «Lambo» se o brilho da nova pintura. Mas que fez parar o trânsito, fez. E não deixou de pedir desculpa pelo «incómodo».

O trabalho de colocação dos 1,3 milhões de cristais Swarovski foi feito pelos especialistas da Vinceri UK que também partilharam no YouTube a transformação do “mais louco Lamborghini Huracán».

Este Lamborghini não é o primeiro carro que a modelo russa cobre de cristais. Em 2014, Radionova fez o mesmo com um Mercedes CLS.

Segundo o «The Sun», Radionova já vendeu o Mercedes por mais de 170 mil euros. Tendo em conta que um Huracán tem um preço recomendado na ordem dos 200 mil euros...