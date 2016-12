Há poucos dias a Lamborghini perguntava o que se seguiria na sua tradição V12. Já então, prevíamos que se estava a falar do novo Aventador S, atualização do superdesportivo que agora se confirma.

O novo Lamborghini Aventador S chega com a estreia da marca na direção às quatro rodas nos carros de produção e com mais 40 cv de potência do que o antecessor.

O motor V12 atmosférico de 6.5 litros tem agora uma potência de 740 cv (menos 10cv que no SuperVeloce) mantendo o binário de 609 Nm.

A remodelação aerodinâmica a par da evolução na suspensão e na eletrónica contribuem para o aumento da pressão aerodinâmica.

O Aventador S vai dos 0 aos 100 km/h em 2.9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 350 km/h.

O preço estará perto dos 300 mil euros.