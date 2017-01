Primeiro SUV da Lamborghini, primeiro Lamborghini híbrido e...de ligar à tomada, o Urus assume-se como uma revolução na filosofia da Lamborghini (para mal dos pecados dos mais puristas) e chega já em 2018.

O responsável de pesquisa e desenvolvimento da Lamborghini, Maurizio Reggiani, foi mais longe adiantando que o Urus utilizará um V8 4.0 biturbo (primeiro Lamborghini com motor turbo) para essa versão. Ou seja, um sistema semelhante ao do Audi Q7 e-tron, modelo com o qual partilhará a sua plataforma.

Esta combinação vai permitir tornar real a promessa do CEO Stephan Winkelmann, que já anteriormente tinha garantido que este modelo será “um verdadeiro Lamborghini, porque será o mais rápido dos SUV”.

Reggiani explica que as caraterísticas únicas do modelo, entre as propostas do fabricante de Sant’Agatta Bolognese, estão na origem da decisão de uma vertente híbrida.

“Com um superdesportivo é totalmente diferente, é necessária capacidade de resposta do motor, de sentir a faísca de cada cilindro. Vamos manter motores de aspiração natural para os outros modelos. É a melhor escolha”, justificou.

Reggiani garantiu, ainda, que vão existir diferenças, para melhor, entre o protótipo e a versão de produção, indicando que o design “evoluiu consideravelmente desde o concept e o carro após finalizado é muito melhor no exterior e interior”.

O Urus chega em 2018, mas a sua apresentação deverá acontecer ainda no decorrer de 2017. O preço deverá aproximar-se do Aventador, que em Portugal arranca nos 400 mil euros.