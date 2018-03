O Moto2 arranca no próximo fim de semana e a luta pelo título de campeão da categoria intermédia do motociclismo tem um piloto português no centro.

Miguel Oliveira é um dos favoritos à vitória no Mundial deste ano depois de ter sido o terceiro classificado em 2017.

Neste ano, o piloto português não terá de defrontar Franco Morbidelli e Thomas Luthi – campeão e vice-campeão em 2017, respetivamente –, que subiram ao MotoGP.

Miguel Oliveira afirmou-se como um dos melhores pilotos da categoria intermédia na sua segunda época no Moto2 com uma ponta final de luxo vencendo as últimas três corridas da época.

No passar do testemunho, o próprio Morbidelli fez questão de colocar o piloto português como um dos seus possíveis herdeiros.

O português da KTM Ajo subiu muito naturalmente no ranking dos favoritos e também ele se inseriu desde cedo na luta deste ano pelo primeiro lugar do pódio.

Na luta pela sucessão a Morbidelli, Miguel Oliveira terá seguramente de lidar com mais dois favoritos; um deles será Álex Marquez, companheiro de equipa de Morbidelli em 2017 que o piloto português bateu no duelo pelo terceiro lugar do pódio de 2017 com a ponta final já referida; outro será Francesco Bagnaia, o estreante do ano em 2017 que ficou em quinto lugar.

Miguel Oliveira deverá também ter em atenção a concorrência interna, pois o seu companheiro de equipa na KTM Ajo, Brad Binder, secundou-o na ponta final dominadora das motos austríacas em 2017; assim como com Mattia Pasini, o rei das pole-positions da última época.

Além do papel que pilotos como Sam Lowes ou Héctor Barberá – regressados do MotoGP – poderão ter no desenrolar das corridas de um Mundial alargado a 19 provas com a inclusão da Tailândia no calendário, a promoção do campeão em título do Moto3, Joan Mir, à categoria intermédia para ocupar a moto de Morbidelli também poderá merecer atenção.

O mundial de Moto2 começa no próximo dia 18 com a realização do GP do Qatar no Circuito Internacional de Losail. Os treinos começam no dia 16, a qualificação é no sábado.

