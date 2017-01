José Mourinho dá a cara pela Jaguar há já alguns anos e o anúncio para este início de 2017 já foi revelado.

Mais do que imagens dos carros da marca inglesa, o fio condutor desta campanha tem a ver com as qualidades: as qualidades do treinador português que são projetadas, ou uma projeção, das qualidades da Jaguar.

Um profissional que quer mais, que trabalhou com os maiores, mas que não fica quieto; que sabe que é preciso estar rodeado de qualidade e fazer parte da equipa de qualidade para que tudo o que se trabalhou se torne realidade.

São várias as linhas de força que Mourinho vai enunciando até se sentar no Jaguar XJ. E, para com o carro já atrás de si, dar o mote para esta campanha: «Como que é que isso nos faz sentir? Especiais!»