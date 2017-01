Paulo Gonçalves teve uma boa recuperação na segunda parte da oitava etapa do Dakar 2017 para travar o tempo perdido na primeira parte da maratona desta terça-feira que levou os pilotos da Bolívia para o regresso à Argentina.

O piloto da Honda estava no 17º lugar no Check Point 1 que marcou a despedida da Bolívia. O português mais bem classificado na altura era Joaquim Rodrigues – 13º no CP2.

Paulo Gonçalves estava a cerca de sete minutos do líder da etapa quando se cruzou a fronteira entre Bolívia e Argentina e reagiu bem no arranque para o resto da tirada vindo a subir constantemente na classificação.

Mas a reação do português não lhe permitiu recuperar o tempo já perdido na etapa; apenas manter a distância terminando no sexto lugar na chegada a Salta. O piloto com o tempo mais rápido desta oitava etapa foi o espanhol Joan Barreda que vincou a sua superioridade desde o Waypoint 1 até ao final com um andamento que nunca foi contestado.

Barreda ganhou no final mais de sete minutos ao seu companheiro português da Honda, mas os mais de nove minutos que Paulo Gonçalves tinha de vantagem na classificação geral antes desta etapa permitiram-lhe manter-se no nono lugar à frente do espanhol antes de mais uma longa jornada marcada para esta quarta-feira.

Na liderança da prova continua Sam Sunderland, que acabou por aumentar a vantagem sobre Pablo Quintanilla, agora para mais de 20 minutos.

Entre os outros portugueses, Joaquim Rodrigues rodou muito bem ainda na Bolívia, mas o piloto da Hero acabou por diminuir o andamento já na Argentina. Mesmo assim, o estreante da Hero foi o segundo melhor português do dia e reentrou no top ten mantendo-se como o melhor estreante em prova.

EM ATUALIZAÇÃO...

Classificação PROVISÓRIA da oitava etapa:

1. Joan Barreda (Honda)

2. Matthias Walkner (KTM), +3m51s

3. Sam Sunderland (KTM), +3m54s

4. Michael Metge (Honda), +4m25s

5. Juan Pedrero (Sherco), +6m

6. Paulo Gonçalves (Honda), +7m06s

7. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +7m07s

8. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna); + 9m26s

9. Xavier de Soultrait (Yamaha), +9m31s

10. Gerard Farres Guell (KTM), 9m42s

(...)

16. Joaquim Rodrigues (Hero), +16m36s

(...)

18. Hélder Rodrigues (Yamaha), +18m30s

(...)

23. Mário Patrão (KTM), +20m30s

(...)

36. Gonçalo Reis (KYM), + 37m12s

(...)

44. Pedro Bianchi Prata (Honda), +44m01s

(...)

55. Fernando Sousa Jr. (KTM), + 55m22s

(...)

58. Fausto Mota (Yamaha), +59m21s

(...)

60. Rui Oliveira (Yamaha), + 1h00m33s

Classificação geral PROVISÓRIA:

1. Sam Sunderland (KTM), 22h01m08s

2. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +20m58s

3. Adrien van Beveren (Yamaha), + 28m49s

4. Matthias Walkner (KTM), +34m14s

5. Gerard Farres Guell (KTM), +34m24s

6. Xavier de Soultrait (Yamaha), +50m10s

7. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna); + 1h08m09s

8. Paulo Gonçalves (Honda), +1h08m34s

9. Joan Barreda (Honda), +1h10m53s

10. Joaquim Rodrigues (Hero), +1h36m

(...)

16. Hélder Rodrigues (Yamaha), +2h02m45s

(...)

21. Mário Patrão (KTM), +2h22m35s

(...)

29. Gonçalo Reis (KYM), +3h38m42s

(...)

51. Rui Oliveira (Yamaha), + 6h08m43s

52. Fausto Mota (Yamaha), +6h10m36s

53. Fernando Sousa Jr. (KTM), + 6h11m56s

54. Pedro Bianchi Prata (Honda), + 6h15m51s