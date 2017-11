A segunda temporada do «The Grand Tour» vai começar a 8 de dezembro e a equipa composta por Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May procura um novo quarto elemento.

Será ele Mark Weber?

O lugar ficou vago neste mês com a saída do piloto da Nascar Mike Skinner, também conhecido como «The American».

Ora, o novo candidato que foi apresentado agora vem exatamente do hemisfério oposto. O «The Grand Tour» lançou um programa de candidaturas designado #Newdriverwanted («procura-se piloto») e neste vídeo agora publicado é Mark Weber quem se apresenta nas “audições”.

No «clip» vê-se Mark Weber a chegar num Porsche Panamera E-Hybrid. O australiano deixou as pistas, mas continua embaixador da marca.

Algumas confusões sobre a sua identidade entre os apresentadores do programa do Amazon Prime dão o mote para o sentido de humor que marca esta audição: em que Weber tira o máximo do Porsche 911 GT2 RS, mas não consegue andar ao mesmo ritmo com o Mercedes-AMG GT R explicando qualquer coisa como isto: «Não dá mais.»

Será que a participação de Weber nas audições faz parte de toda uma brincadeira que não é mais do que uma promoção ou será que o australiano poderá mesmo voltar ao «The Grand Tour» quando for a sério.

Já faltam poucos dias para se saber. Mas o que foi mostrado já vale a pena.