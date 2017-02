Jari-Matti Latvala confirmou neste domingo a vitória no Rali da Suécia, segunda prova do Mundial de Ralis.

Na frente da prova desde o despiste de Thierry Neuville a fechar o sábado, o finlandês do Toyota Yaris sobe também à liderança do campeonato.

No ano do regresso ao WRC como equipa de fábrica, a Toyota volta também aos triunfos no campeonato depois da última vitória registada em 1999, no Rali da China, com Didier Auriol, no ano que anunciou a saída da fabricante japonesa da competição.

Determinado a garantir a liderança ganha no sábado, Latvala entrou com toda a força neste domingo ganhando as especiais 16 e 17 e aumentando a vantagem para os Ford Fiesta de Ott Tanak e Sébastien Ogier.

O estónio foi mesmo o único que ainda manteve esperanças para alguma surpresa na Power Stage, mas, também aí, Latvala foi o mais rápido arrecadando os cinco pontos extra que lhe garantem a liderança no Mundial.

Ogier tentou os pontos de bónus não último troço, mas não conseguiu melhor do que os 4 pontos extra do segundo lugar na Power Stage, onde Thierry Neuville (Hyundai i20) defendeu a honra com o terceiro lugar (e os três pontos) da especial 18.

Kris Meeke (Citroën C3) e Hayden Paddon (Hyundai i20) ficaram nos quarto e quinto lugares da Power Stage com, respectivamente 2 e 1 ponto de bónus.

Ott Tanak acabou por garantir o segundo lugar na Suécia ficando à frente do seu colega da M-Sport Ogier, com o tetracampeão mundial a estar agora no segundo lugar do campeonato liderado pelo Toyota de Latvala.

O estónio é agora o terceiro da classificação geral e só no quarto lugar aparece o primeiro Hyundai, com Dani Sordo a manter-se como o melhor piloto da marca, tanto na Suécia como na <geral - com situação semelhante para o Citroën C3 de Craig Breen.

Classificação final do Rali da Suécia:

1. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), 2h36m03.6

2. Ott Tanak (Ford Fiesta), +29.2s

3. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), +59.5s

4. Dani Sordo (Hyundai i20), +2m11.5s

5. Craig Breen (Citroën C3), +2m51.2s

6. Elfyn Evas (Ford Fiesta), +5m26.6s

7. Hayden Paddon (Hyundai i20), +5m31.2s

8. Stéphane Lefebvre (Citroën C3), +7m14.7s

9. Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5), +9m11.1s

10. Teemo Suninen (Ford Fiesta R5), 10m02.9s

(...)

Classificação do WRC após dois ralis:

1. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), 48 pontos

2. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), 44

3. Ott Tanak (Ford Fiesta), 33

4. Dani Sordo (Hyundai i20), 25

5. Craig Breen (Citroën C3), 20

6. Elfyn Evas (Ford Fiesta), 18

7. Stéphane Lefebvre (Citroën C3), 10

8. Thierry Neuville (Hyundai i20), 8

9. Hayden Paddon (Hyundai i20), 7

(...)