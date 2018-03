A Jaguar apresentou o F-Pace SVR, o SUV topo de gama da marca com um motor – e um desempenho – de um carro desportivo.

O F-Pace SVR acelera dos 0 aos 100 km/h em 4.3 segundos e atinge a velocidade máxima de 283 km/h.

No coração deste SUV de alta performance está o motor de 5.0 litros V8 a gasolina que desenvolve 542 cv de potência e com um binário de 680 Nm.

Ao pacote aerodinâmico e chassi SVR, a Jaguar junta também o seu diferencial ativo eletrónico traseiro para melhor tração (integral) e dinâmica, novos sistemas de travagem e suspensão desportiva e uma transmissão Quickshift de oito velocidades com patilhas no volante.

Com um aumento de 44% na potência em relação ao F-Pace «regular», este SVR com aerodinâmica a preceito desde as grandes entradas de ar frontais até às laterais rebaixadas e escapes com sonoridade a condizer não podia deixar de vir com um interior que vinca também o seu caráter desportivo.

VEJA TAMBÉM: