A Italdesign é um centro de design fundado por Giorgetto Giugiaro no final da década de 1960 e desenhou supercarros como o BMW M1, Lotus Esprit e Maserati MC12. Agora aventura-se em nome próprio através de uma nova divisão Italdesign Automobili Speciali. O preço do primeiro desportivo arrancará nos 1,5 milhões de euros. Só 5 serão produzidos.

O modelo, ainda sem nome anunciado e que será produzido em Moncalieri, Itália, contará com um motor V10 5.2, o mesmo do Audi R8 V10 Plus (a Italdesign pertence ao Grupo Volkswagen), associado a um sistema de tração integral.

Sabe-se, de resto, que tem uma carroçaria totalmente fabricada em fibra de carbono e que o chassis modular será construído com uma combinação de alumínio e fibra de carbono.

O baixo peso, em conjunto com os mais de 600cv previstos, permitirá performances como os 3,2 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/h e uma velocidade máxima de 330 km/h.

A estreia está marcada para o Salão de Genebra, que arranca a 7 de março, onde deverão ser conhecidos o nome mas também todos os detalhes do primeiro desportivo da Italdesign.