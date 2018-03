A Ford desenvolveu uma ideia concebida por dois inventores de palmo e meio que reutiliza a água da chuva que cai sobre o pára-brisas para encher o depósito de água dos limpa-pára-brisas.

Estes inventores são os irmãos Lara e Daniel Krohn, de 9 e 11 anos, respetivamente, que ganharam uma competição de ciências na Alemanha e cuja invenção amiga do ambiente pela poupança de água que pode gerar chegou aos ouvidos da Ford.

A ideia surgiu quando os dois irmãos viajavam de carro numa tarde de verão quando começou a chover. O pai de Lara e Daniel acionou os limpa-pára-brisas, mas, ao não ter água no respetivo depósito, o vidro ainda ficou mais sujo.

“Havia água em todo o lado menos no depósito dos limpa-pára-brisas. A minha irmã e eu pensámos que era muito divertido e, de repente, a resposta pareceu-nos óbvia: reutilizar a água da chuva”, contou Daniel, numa citação do «Car and Driver».

Chegados a casa, puseram mãos à obra: “Desmontámos o nosso camião dos bombeiros de briquedo, pusemos a bomba num carro também de brinquedo e experimenteámos dentro de um aquário. Depois, juntámos um sistema de filtragem para garantir que água estava limpa. Funcionou muito bem", contou Lara.

A Ford tomou conhecimento da invenção e também a fabricante de veículos fez as suas experiências; primeiro com um protótipo de tamanho real; depois, com o Ford S-Max de testes. E resultou.

“A ideia do Daniel e da Lara está há décadas sob os narizes dos condutores e foi preciso que um momento de ingenuidade o tornasse realidade”, afirmou o supervisor de equipamento de chassis da Ford Europa, Theo Geuecke, garantindo o sucesso da invenção: “Em menos de cinco minutos de chuva, o depósito do limpa-pára-brisas enche-se completamente.”

