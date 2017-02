Foi um acidente insólito de todos os pontos de vista; a começar pela forma como aconteceu – como refere o título.

A identidade de um dos envolvidos terá estado na origem do incidente. Não é todos os dias que se vê um Pagani Zonda F, um exclusivo hiperdesportivo de que só há 25 unidades no mundo. E querer gravar o momento para mais tarde recordar acabou por dar mau resultado.

O Pagani do empresário argentino Jorge Gómez circulava no Uruguai e deu nas vistas. Atrás dele seguia uma camioneta Kia 2500, cujos ocupantes descompensaram a atenção na estrada em favor do vídeo com o telemóvel.

O hiperdesportivo V12 de 7.2 litros com 602 cv de potência tem uns travões Brembo que responderam na perfeição a uma travagem do carro da frente. E Gómez apenas ia a 60 km/h, como contou ao «Autoblog» argentino. Mas atrás de si não houve quem tenha conseguido idêntica reação. E bateu.

Ninguém sofreu ferimentos. E os estragos acabaram por não ser muitos – amachucando os escapes e danificando uma asa traseira.

«Saí, vi o que estava danificado e fui-me embora. Nem sequer pedi os dados a quem me bateu. Por sorte, a pancada foi leve e os danos são cosméticos. Mas toda a gente ficou a saber. Até o Horacio Pagani me telefonou a partir de Itália para me tranquilizar. Disse-me Trocaremos o que for necessário», contou o empresário argentino.

É um caso de danos reduzidos ao mínimo incluindo para o condutor da camioneta – que ficou com uma história para contar, mas um final diferente do que deveria estar à espera, em vários sentidos.