Faltam seis semanas para o Salão Automóvel de Genebra (8 a 18 de março) e até ao arranque do certame, as marcas vão levantando o véu dos projetos que irão apresentar.

Depois da Skoda com o restyling do Fabia e a Land Rover com o novo Range Rover SV Coupe, chegou a vez da Hyundai "levantar ondas" com o teaser do novo Santa Fe.

Embora pouco visível na imagem, o perfil da quarta geração do SUV deve herdar as linhas do pequeno irmão Kauai. Pelo menos é o aparenta a frente do carro que deve contar com faróis full-LED duplos.

Sem revelar muitos pormenores, a Hyundai listou os equipamentos de segurança disponíveis no Santa Fe. A nova geração do Santa Fe oferece um pacote abrangente dos mais recentes equipamentos de segurança ativa da Hyundai com a ajuda da Smart Sense Technology. Apresenta um inovador Alerta do Passageiro do banco Traseiro, que monitoriza a atividade deste. O alerta de pré-colisão traseiro agora é complementado com a função de travagem automática.

Embora seja um dos destaques do Salão de Genebra, a Hyundai irá revelar o novo SUV em fevereiro.