Tiago Monteiro vai competir na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) com um Honda da Boutsen Ginion.

O compromisso com a marca japonesa continua (mesmo não sendo equipa de fábrica), depois do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC) que liderou no ano passado até sofrer um acidente numa sessão de testes em Barcelona.

"Estou feliz por continuar a fazer parte da família Honda Racing por mais um ano", garantiu Monteiro. "Desde que trabalhei pela primeira vez com a Honda em 2012, sinto que estamos a ficar cada vez mais fortes na temporada e, no ano passado, estávamos bem posicionados para vencer o campeonato antes do meu acidente”, assumiu o piloto que ficou gravemente lesionado. "Os últimos seis meses foram incrivelmente difíceis, mas graças a um apoio incrível, estou bem encaminhado para voltar a pilotar um carro de corrida", sublinhou.

Monteiro estará de volta ao paddock com um Honda Civic FK8 Type R TCR da Boutsen Ginion, equipa que conhece bem.