A Toyota anunciou que deixou de comercializar em Itália os modelos Yaris, Auris e RAV4 a diesel.

Um comunicado da Toyota Itália referido pelo «Automotive News Europe» informa que o mercado italiano se tornou para a Toyota “livre dos diesel”.

Esta decisão é acompanhada por uma campanha de incentivos aos clientes que podem chegar aos 7.000 euros na troca de um Toyota diesel por um híbrido.

Com a retirada dos motores D-4D em Itália, o Auris e o RAV4 serão comercializados apenas na versão híbrida enquanto o Yaris passa a estar disponível nas versões híbrida e a gasolina; assim como acontece com o C-HR. O Toyota Aygo estará disponível apenas com motorização a gasolina.

O SUV Land Cruiser a pick-up Hylux manterão as versões a diesel em Itália pela economia de combustível e as baixas emissões de CO2 registadas.

“O centro da nossa estratégia são os híbridos. Quanto mais avançarmos, menos será a necessidade dos diesel”, afirmou um porta-voz da Toyota em referência às intenções de alargar este “livre dos diesel” italiano a outros mercados europeus.