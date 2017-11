Marc Márquez é o campeão do mundo do MotoGP de 2017.

O piloto espanhol da Honda revalidou o título com o terceiro lugar do GP de Valência deste domingo que fechou a época.

Márquez é tetracampeão da classe rainha com vitórias em 2013, 2014, 2016 e 2017 – e tem mais um triunfo em cada uma das outras categorias.

O espanhol era o favorito estava em melhor posição e arrancava da pole-position. Márquez tinha mais 21 pontos do que Andrea Dovizioso e precisava apenas de terminar em 11.º - já o piloto da Ducati necessitava não só de vencer como de esperar que o adversário não fosse além do 12.º posto.

Não espantou por isso que a Márquez entrasse à defesa na Corrida e deixasse a liderança para Johann Zarco – até porque Dovizioso estava mais atrás, fora dos lugares do pódio...

E foi-se, assim, assistindo a uma das provas mais monótonas de uma temporada com muitos momentos altos.

O frisson chegou perto do fim quando Márquez não conseguiu conter-se a atacou a liderança do piloto da Tech 3 Yamaha – mas um erro na travagem ia custando caro ao espanhol a sete voltas do fim e só a perícia evitou que a saída terminasse em queda.

Na volta seguinte foi Dovizioso a cometer o erro e o italiano acabou mesmo por cair – o abandono ficou selado e, a quatro voltas do final estava encontrado o campeão do mundo de 2017.

Dani Pedrosa acabou por passar Zarco com o outro espanhol da Honda – campeã de equipas e fabricantes – a registar o segundo triunfo da época deixando o francês sem conseguir ganhar na temporada de estreia e conquistando a Valentino Rossi o quarto lugar da classificação do Mundial.

Marc Márquez fechou a época do quarto título com o 12.º pódio de uma temporada em que venceu seis vezes.

Pódio do GP de Valência de Moto2:

1. Dani Pedrosa (Honda)

2. Johann zarco (Tech 3 Yamaha)

3. Marc Márquez (Honda)

Pódio do Mundial de Moto2:

1. Marc Márquez (Honda), 302 pontos

2. Andrea Dovizioso (Ducati), 261

3. Maverick Viñales (Yamaha), 230