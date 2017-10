Max Verstappen questiona os critérios da FIA. O piloto afirmou que “decisões estúpidas” irão apenas contribuir para que a popularidade da Fórmula 1 diminua.

A ultrapassagem sobre Kimi Raikkonen na última volta do GP dos EUA podia ter resultado no terceiro lugar. Contudo, os comissários consideraram a ultrapassagem ilegal porque o piloto passou o limite do traçado, penalizando-o com uma perda de 5 segundos.

Verstappen perdeu o pódio para Kimi Raikkonen e apesar de discreto não deixou de manifestar o seu desagrado. O holandês queixou-se da falta de critério por parte da FIA para a aplicação da penalização.