Miguel Oliveira obteve o sétimo tempo da Qualificação para o GP da Argentina de MotoGP saindo assim do primeiro posto da terceira linha da grelha de partida para a segunda corrida da temporada.

A pole-position em Termas de Rio Hondo foi conseguida por Xavi Vierge (uma estreia na categoria) tendo o espanhol – melhor estreante da última época – ficado com Lorenzo Baldassarri e Danny Kent ao seu lado na primeira linha.

A Qualificação do Moto2 voltou a ser condicionada pela chuva que tem caído na Argentina durante o fim de semana. A Corrida é neste domingo às 17h20 (hora portuguesa).

Here's the grid for #Moto2 at the #ArgentinaGP ⏱ pic.twitter.com/vq8ZSsM5c8

— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) 7 de abril de 2018