A conta gotas, a gama Giulia começa a ganhar forma. No Salão de Genebra, a 7 de março, a Alfa Romeo vai apresentar o Giulia Sprint, uma derivação coupé da berlina, para concorrer com BMW Série 4 Coupé, Mercedes-Benz Classe C Coupé e Audi A5 Coupé.

Esta variante deverá contar com os já conhecidos motores da berlina, um 2.0 turbo de quatro cilindros a gasolina, um 2.2 Diesel e no topo da gama um 2.9 V6 biturbo, para uma versão Quadrifoglio Verde, concorrente do BMW M4 Coupé e do Mercedes-AMG C 63 Coupé.

Mas a gama Giulia não deverá ficar por aqui. Na calha está também a versão descapotável, que se poderá vir a chamar Spider. Aliás, estes devem ser os “modelos especiais” que constam no plano da Alfa Romeo para os próximos cinco anos.

Entre eles encontra-se ainda a carrinha do Giulia, mas também uma berlina para substituir o 166 e dois novos SUV (um crossover do segmento B para substituir o Mito e um modelo de topo com sete lugares).