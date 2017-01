Não basta ser rico para comprar esta casa. É preciso ser muito rico para dar 235 mihões de doláres por esta propriedade situada em em Bel-Air, uma das zonas mais exclusivas de Los Angeles.

Tem 12 quartos, três cozinhas, uma sala de cinema com 40 lugares, uma pista de bowling, uma piscina com bar e uma garagem com uma garagem avaliada em nada menos que 28 milhões de euros.

A coleção está incluída no preço e conta, entre outras raridades, com um Mercedes 540K Special Roadster ‘Von Krieger’ de 1936, avaliado em 15 milhões de euros, no centro do “salão”, juntamente com um Pagani Huayra e um Spyker C8.

Às três jóias citadas há que acrescentar um Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (sim, o de 1200cv), um Rolls-Royce Dawn, um Bentley Continental GTC ou um Ferrari 488 GTB.

Ao todo, 12 carros incluídos no preço da propriedade, uma colação com um valor estimado em 28 milhões de euros: ah, o espetacular helicóptero Bell 222 ‘Airowolf’ também está incluído.