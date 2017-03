A Renault utilizou "estratégias fraudulentas", durante mais de sete anos, para enganar sobre os níveis de contaminação dos motores diesel. É o que acusa o relatório dos serviços antifraude franceses, revelado hoje pelo Libération.

A Renault SAS enganou os consumidores sobre os controlos efetuados e, em particular, no controlo regulamentar de homologação sobre as emissões contaminantes".