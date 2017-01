Monolugares mais espetaculares e mais potentes, cinco a seis segundos mais rápidos, é o que prometem os Fórmula 1 para 2017.

O objetivo é recuperar a aura de outrora, de tempos antigos. A largura passa de 180 cm para 200 cm. Os pneus dianteiros passam dos anteriores 24.5 cm para os 30 cm, os traseiros passam de 32.5 cm para 40 cm, ganhando-se com isto uma média de três segundos por volta.

A maior velocidade, especialmente em curva (em até 40 km/h), já obrigou a FIA a tomar medidas, com o pedido a todos os circuitos para fazerem melhorias a vários níveis.

“Os novos monolugares serão muito diferentes, e esse foi sempre o objetivo com a mudança de regras. Serão mais agressivos e mais rápidos. Também mais dificeis de pilotar, mais exigentes fisicamente para os pilotos”, referiu Tim Goss, diretor-técnico da McLaren, que explicou as áreas onde os Fórmula 1 vão mudar e onde está mais entusiasmado para trabalhar, assim como as que vão dar mais trabalho.

O responsável divulgou alguns desenhos para explicar as alterações, reconhecendo que os pneus continuam a ser uma área problemática, admitindo que ainda nem sabe como vai ser o comportamento destes, e isso é algo que só será revelado quando fizerem os primeiros quilómetros.

“Sejamos claros, foram feitas enormes alterações nas regras antes da temporada de 2017. Tivemos grandes alterações no passado – as mudanças entre 1982 e 1983 do efeito ao solo aos fundos planos, por exemplo, que tiveram um impacto muito grande no desempenho. Mas as mudanças desta temporada são classificadas como algumas das mais significativas que alguma vez tivemos na competição”, assegurou.

Talvez por isso, o responsável acredita em alterações na hierarquia de forças. “Possivelmente irá alterar a ordem da competição, porque é uma grande mudança. Historicamente mudou a ordem, mas depois tudo deverá voltar ao normal, as melhores regressarão ao topo”, afirmou.

A aerodinâmica voltará a ter enorme peso no desempenho dos Fórmula 1, com asas mais largas e longas, além de defletores mais complicados. Na traseira, o difusor de ar vai ser mais alto, aproveitando a maior área total do mesmo. A carga aerodinâmica significa que as equipas vão passar a tratar algumas curvas rápidas como retas, se forem feitas a fundo.

“Com o aumento da largura, teremos mais superfície e, portanto, mais carga aerodinâmica”, lembra. “A alteração mais significativa nesta área é no difusor traseiro. É mais largo e mais alto, e vai criar uma pressão mais baixa no meio e vai gerar mais força descendente”, referiu Tim Gloss.