A penalização de Max Verstappen (Red Bull) no GP dos EUA promete fazer correr muita tinta. A Red Bull já contestou a decisão dos comissários e os adeptos pedem justiça. Ora, para ajudar à festa, Kimi Raikkonen (Ferrari) garante não perceber o porquê do holandês ter perdido o pódio.

Relembre-se que foi o próprio Iceman que sofreu a tão malfadada ultrapassagem.

Não faço a mínima ideia do que aconteceu a Verstappen ou porque foi penalizado”, assumiu. “Não faço ideia do que aconteceu, à parte da ultrapassagem que me fez na última volta.