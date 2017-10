Lewis Hamilton (Mercedes) não está para brincadeiras no GP dos Estados Unidos. Dúvidas? O britânico terminou a terceira sessão de treinos livres em primeiro lugar com o tempo de 1m34s478. Nada mais que o recorde da pista norte-americana!

Sebastian Vettel (Ferrari) ficou em segundo lugar com o tempo de 1m34.570. Impressionante para o alemão que pilotou um carro completamente reconstruído depois de varias queixas por parte do piloto que na sexta-feita disse que o chassis do seu SF70-H estava de tal maneira mole que "parecia gelatina".

Valtteri Bottas (Mercedes) não se deixou ficar e embora não tenha feito melhor que o seu companheiro de equipa, lá concluiu a sessão em terceiro com uma volta rápida de 1m34s692.

Vento forte assusta

Os pilotos podem ter um inimigo nas sessões de qualificação. O vento forte e as rajadas cruzadas que marcaram a sessão de treino pode mudar o cenário para as equipas. Max Verstappen (Red Bull) não ganhou para o susto quando à saída do setor 1 perdeu o controlo da traseira do seu carro, não conseguindo fazer a curva. O piloto recuperou rapidamente e conseguiu voltar à pista.

O mesmo não aconteceu com Romain Grosjean (Haas) que falhou a curva e voou para a gravilha sem grandes consequências. Um incidente que não interrompeu a sessão, mas obrigou a "entrada" do safety-car virtual e a consequente redução para a velocidade de segurança.

A sessão de qualificação começa às 22h, hora portuguesa.